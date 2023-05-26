ISW о подготовке обороны Белгородщины: ТрО без оружия и Пригожин с землянками

После рейда на территорию соседней Белгородщины «Русского добровольческого корпуса» и легиона «Свобода России» там очередной раз задумались об организации обороны. На сей раз про «засечный вал» не говорят, но вспомнили о теробороне.

Руководство Белгородщины изображает бурную деятельность после рейда РДК и ЛСР, показавшего полную незащищенность российской границы. В частности, губернатор Гладков вспомнил о своей давнишней идее формировать тероборону и даже заявил, что уже создано семь батальонов.

«Гладков заявил, что общая численность семи батальонов составляет 3000 человек, отметив, что они уже являются боеспособными частями. Гладков ранее объявил о создании нескольких батальонов территориальной обороны в декабре 2022 года и, вероятно, возобновил их обсуждение в ответ на усиление беспокойства в приграничных районах после рейда 22 мая, — отмечают аналитики Института изучения войны (ISW). — Известный российский блоггер заявил 24 мая, что эти батальоны имеют сильное присутствие, но им серьезно мешает нехватка оружия. Военный блогер утверждал, что генеральный секретарь «Единой России» Андрей Турчак еще месяц назад призвал президента Путина решить юридические вопросы, связанные со снабжением батальонов оружием. Однако маловероятно, что эти батальоны, если их не финансировать и не экипировать, окажут существенное положительное влияние на безопасность приграничных районов России».

Параллельно с Гладковым активничает вездесущий финансист «Вагнера» Евгений Пригожин. Пока остатки его наемников выходят из руин Бахмута, Пригожин резко озаботился безопасностью российской границы. Он даже на неизвестном основании (учитывая отсутствие какого-либо официального статуса у «Вагнера») провел совещание с представителями приграничных с Украиной областей РФ. Итог совещания ожидаемый — нужно больше «пирамидок на границе».

«Пригожин предложил создать дополнительные траншеи, землянки и огневую поддержку вдоль российско-украинской границы, аргументируя это тем, что эти сооружения могут обеспечить значительную защиту от возможных военных угроз, — пересказали речи «повара Путина» в сводке Института изучения войны. — Пригожин также подчеркнул необходимость усиления присутствия российских войск вдоль границы, расширения вооружения пограничников и их переучивания с пулеметов на гранатометы. Пригожин заявил, что рейд общероссийских проукраинских сил в Белгородской области 22 мая показывает, что России не хватает сил быстрого реагирования, необходимых для защиты своих границ от военных угроз».

Напомним, во время рейда на территорию РФ мобильные группы РДК и ЛСР, практически не встретив сопротивления, преодолели пункт пропуска на границе, а затем внедрились на территорию врага на треть площади Бахмута всего за 24 часа. Эти события вызвали панику в инфополе РФ.