На Харківщині молодик убив 83-річну бабусю “через сварку”
В Ізюмському районі Харківської області правоохоронці затримали 26-річного неодноразово судимого місцевого жителя, якого підозрюють у вбивстві 83-річної жінки. Вранці 24 травня її тіло з ранами обличчя виявили у ванній кімнаті сусіди.
Правоохоронці встановили контакти загиблої, опитали мешканців будинку та розшукали ймовірного злочинця, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Чоловік зізнався у скоєному та пояснив, що вбив пенсіонерку під час сварки.
З місця події поліція вилучила низку речових доказів, зокрема знаряддя вбивства.
Чоловікові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Йому загрожує від 7 до 15 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2023 в 16:34;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмському районі Харківської області правоохоронці затримали 26-річного неодноразово судимого місцевого жителя, якого підозрюють у вбивстві 83-річної жінки. Вранці 24 травня її тіло з ранами обличчя виявили у ванній кімнаті сусіди.".