На Харківщині молодик убив 83-річну бабусю “через сварку”

В Ізюмському районі Харківської області правоохоронці затримали 26-річного неодноразово судимого місцевого жителя, якого підозрюють у вбивстві 83-річної жінки. Вранці 24 травня її тіло з ранами обличчя виявили у ванній кімнаті сусіди.

Правоохоронці встановили контакти загиблої, опитали мешканців будинку та розшукали ймовірного злочинця, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Чоловік зізнався у скоєному та пояснив, що вбив пенсіонерку під час сварки.

З місця події поліція вилучила низку речових доказів, зокрема знаряддя вбивства.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Йому загрожує від 7 до 15 років тюрми.