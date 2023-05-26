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На Харківщині молодик убив 83-річну бабусю “через сварку”

Події 16:34   26.05.2023
Олена Нагорна
На Харківщині молодик убив 83-річну бабусю “через сварку”

В Ізюмському районі Харківської області правоохоронці затримали 26-річного неодноразово судимого місцевого жителя, якого підозрюють у вбивстві 83-річної жінки. Вранці 24 травня її тіло з ранами обличчя виявили у ванній кімнаті сусіди.

Правоохоронці встановили контакти загиблої, опитали мешканців будинку та розшукали ймовірного злочинця, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Чоловік зізнався у скоєному та пояснив, що вбив пенсіонерку під час сварки.

З місця події поліція вилучила низку речових доказів, зокрема знаряддя вбивства.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Йому загрожує від 7 до 15 років тюрми.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2023 в 16:34;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмському районі Харківської області правоохоронці затримали 26-річного неодноразово судимого місцевого жителя, якого підозрюють у вбивстві 83-річної жінки. Вранці 24 травня її тіло з ранами обличчя виявили у ванній кімнаті сусіди.".