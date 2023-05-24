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Вдарив 12 раз по голові. На Харківщині чоловік забив до смерті знайомого

Події 16:23   24.05.2023
Оксана Якушко
Вдарив 12 раз по голові. На Харківщині чоловік забив до смерті знайомого

На Харківщині затримали 45-річного чоловіка за вчинення умисного вбивства, повідомила Харківська обласна поліція.

Тіло 28-річного чоловіка із численними пораненнями знайшли 23 травня співробітники Ізюмського районного управління поліції.

Вони встановили, що між товаришами виникла сварка, яка переросла у бійку. В результаті зловмисник наніс знайомому не менше 12 ударів кулаками та палицею в область голови та обличчя.

З місця події поліцейські вилучили речові докази.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, повідомили про підозру у скоєнні злочину та вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Автор: Оксана Якушко

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2023 в 16:23;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині затримали 45-річного чоловіка за вчинення умисного вбивства, повідомила Харківська обласна поліція.".