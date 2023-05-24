Вдарив 12 раз по голові. На Харківщині чоловік забив до смерті знайомого
На Харківщині затримали 45-річного чоловіка за вчинення умисного вбивства, повідомила Харківська обласна поліція.
Тіло 28-річного чоловіка із численними пораненнями знайшли 23 травня співробітники Ізюмського районного управління поліції.
Вони встановили, що між товаришами виникла сварка, яка переросла у бійку. В результаті зловмисник наніс знайомому не менше 12 ударів кулаками та палицею в область голови та обличчя.
З місця події поліцейські вилучили речові докази.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.
Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, повідомили про підозру у скоєнні злочину та вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2023 в 16:23;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині затримали 45-річного чоловіка за вчинення умисного вбивства, повідомила Харківська обласна поліція.".