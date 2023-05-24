Ударил 12 раз по голове. На Харьковщине мужчина забил до смерти знакомого

На Харьковщине задержали 45-летнего мужчину за совершение умышленного убийства, сообщила Харьковская областная полиция.

Тело 28-летнего мужчины с многочисленными ранениями обнаружили 23 мая сотрудники Изюмского районного управления полиции.

Они установили, что между товарищами возникла ссора, которая переросла в драку. В результате злоумышленник нанес знакомому не менее 12 ударов кулаками и палкой в область головы и лица.

С места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.

Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, сообщили о подозрении в совершении преступления и вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.