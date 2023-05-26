На Харьковщине молодчик убил 83-летнюю бабушку «из-за ссоры»

В Изюмском районе Харьковской области правоохранители задержали 26-летнего неоднократно судимого местного жителя, которого подозревают в убийстве 83-летней женщины. Утром 24 мая ее тело с ранами лица обнаружили в ванной комнате соседи.

Правоохранители установили контакты погибшей, опросили жильцов дома и разыскали вероятного преступника, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Мужчина признался в содеянном и объяснил, что убил пенсионерку во время ссоры.

С места происшествия полиция изъяла ряд вещественных доказательств, в частности орудие убийства.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УКУ. Ему грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.