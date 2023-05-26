На Харьковщине молодчик убил 83-летнюю бабушку «из-за ссоры»
В Изюмском районе Харьковской области правоохранители задержали 26-летнего неоднократно судимого местного жителя, которого подозревают в убийстве 83-летней женщины. Утром 24 мая ее тело с ранами лица обнаружили в ванной комнате соседи.
Правоохранители установили контакты погибшей, опросили жильцов дома и разыскали вероятного преступника, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Мужчина признался в содеянном и объяснил, что убил пенсионерку во время ссоры.
С места происшествия полиция изъяла ряд вещественных доказательств, в частности орудие убийства.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УКУ. Ему грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 26 мая 2023 в 16:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюмском районе Харьковской области правоохранители задержали 26-летнего неоднократно судимого местного жителя, которого подозревают в убийстве 83-летней женщины. Утром 24 мая ее тело с ранами лица обнаружили в ванной комнате соседи.".