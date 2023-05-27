Вибухи буде чутно 27 травня на Харківщині біля Балаклії та Лозової

Сьогодні протягом дня сапери розмінуватимуть Балаклійську та Лозівську громади на Харківщині.

Про це повідомили у Балаклійській міській військовій адміністрації.

«Шановні мешканці! Якщо чуєте на території Балаклійської громади вибухи, не панікуйте, проводиться розмінування. У громаді працюють сапери. Жителів закликаємо зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки», – йдеться в офіційному повідомленні.

Так само зберігати спокій закликали і мешканців Лозівської громади.

«У Лозівській громаді 27 травня працюють піротехніки. Може бути гучно. Зберігайте спокій!» – повідомила LozovaNews.