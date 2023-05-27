Взрывы будут слышны 27 мая в Харьковской области возле Балаклеи и Лозовой
Сегодня в течение дня саперы будут разминировать Балаклейскую и Лозовскую громады в Харьковской области.
Об этом сообщили в Балаклейской городской военной администрации.
«Уважаемые жители! Если слышите на территории Балаклейской громады взрывы, не паникуйте, производится разминирование. В общине работают саперы. Жителей призываем сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности», – говорится в официальном сообщении.
Также сохранять спокойствие призывали и жителей Лозовской общины.
«В Лозовской громаде 27 мая работают пиротехники. Может быть громко. Сохраняйте спокойствие!» – сообщила LozovaNews.
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- • Дата публикации материала: 27 мая 2023 в 10:32;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня в течение дня саперы будут разминировать Балаклейскую и Лозовскую громады в Харьковской области.".