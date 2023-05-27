Live
  • Суббота 27.05.2023
    • Харьков
  •   +21°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.24
    • 🟢

Взрывы будут слышны 27 мая в Харьковской области возле Балаклеи и Лозовой

Общество 10:32   27.05.2023
Оксана Якушко
Взрывы будут слышны 27 мая в Харьковской области возле Балаклеи и Лозовой

Сегодня в течение дня саперы будут разминировать Балаклейскую и Лозовскую громады в Харьковской области.

Об этом сообщили в Балаклейской городской военной администрации.

«Уважаемые жители! Если слышите на территории Балаклейской громады взрывы, не паникуйте, производится разминирование. В общине работают саперы. Жителей призываем сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности», – говорится в официальном сообщении.

Также сохранять спокойствие призывали и жителей Лозовской общины.

«В Лозовской громаде 27 мая работают пиротехники. Может быть громко. Сохраняйте спокойствие!» – сообщила LozovaNews.

Читайте также: 17% линий электропередач на Харьковщине уже разминировали – ХОВА

Автор: Оксана Якушко
Популярно
«Сегодня враг нанес самый массированный удар дронами», — Синегубов (видео)
«Сегодня враг нанес самый массированный удар дронами», — Синегубов (видео)
26.05.2023
Воду на сутки отключат завтра в двух районах Харькова — «Харьковводоканал»
Воду на сутки отключат завтра в двух районах Харькова — «Харьковводоканал»
26.05.2023
Шесть сел на Харьковщине получили авиационные удары со стороны рф — Генштаб
Шесть сел на Харьковщине получили авиационные удары со стороны рф — Генштаб
27.05.2023
Нардеп Красов призвал коллег прислушаться к мэрам Харьковщины
Нардеп Красов призвал коллег прислушаться к мэрам Харьковщины
26.05.2023
Ночью россияне ударили ракетой С-300 по селу Липцы под Харьковом – Синегубов
Ночью россияне ударили ракетой С-300 по селу Липцы под Харьковом – Синегубов
27.05.2023
В Харькове отменяют и сокращают маршруты трамваев из-за кражи контактной сети
В Харькове отменяют и сокращают маршруты трамваев из-за кражи контактной сети
26.05.2023

Новости по теме:

07:56
Шесть сел на Харьковщине получили авиационные удары со стороны рф — Генштаб
16:52
17% линий электропередач на Харьковщине уже разминировали – ХОВА
14:57
Масштабный пожар произошел на трассе Киев-Харьков: взорвался бензовоз (видео)
18:56
«Из-за льгот». Зам начальника ХОВА Семенуха и нардеп Бакумов поспорили
16:00
Я мог умереть из-за хомячка: трагедии и открытие харьковского экопарка (сюжет)

  • Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Взрывы будут слышны 27 мая в Харьковской области возле Балаклеи и Лозовой»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 27 мая 2023 в 10:32;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня в течение дня саперы будут разминировать Балаклейскую и Лозовскую громады в Харьковской области.".