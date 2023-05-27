Взрывы будут слышны 27 мая в Харьковской области возле Балаклеи и Лозовой

Сегодня в течение дня саперы будут разминировать Балаклейскую и Лозовскую громады в Харьковской области.

Об этом сообщили в Балаклейской городской военной администрации.

«Уважаемые жители! Если слышите на территории Балаклейской громады взрывы, не паникуйте, производится разминирование. В общине работают саперы. Жителей призываем сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности», – говорится в официальном сообщении.

Также сохранять спокойствие призывали и жителей Лозовской общины.

«В Лозовской громаде 27 мая работают пиротехники. Может быть громко. Сохраняйте спокойствие!» – сообщила LozovaNews.