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Синєгубов повідомив про двох загиблих та трьох поранених на Харківщині за добу

Події 08:51   28.05.2023
Оксана Горун
Синєгубов повідомив про двох загиблих та трьох поранених на Харківщині за добу

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що постраждали мешканці Куп’янського та Харківського районів.

У с. Шепувате Куп’янського району унаслідок обстрілу, на жаль, загинула 61-річна жінка, також отримав поранення 60-річний чоловік. Після 19 год внаслідок обстрілу у Дворічній Куп’янського району загинув 60-річний чоловік, який знаходився на подвір’ї будинку. Внаслідок обстрілу с. Фиголівка отримала поранення жінка 58 років, стан середній. Унаслідок ворожого обстрілу у с. Циркуни отримала осколкові поранення 79-річна жінка”, – перелічив начальник ХОВА у телеграмі.

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За його даними, армія РФ минулої доби обстрілювала населені пункти Чугуївського, Харківського та Куп’янського районів.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2023 в 08:51;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що постраждали мешканці Куп’янського та Харківського районів".