Синєгубов повідомив про двох загиблих та трьох поранених на Харківщині за добу

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що постраждали мешканці Куп’янського та Харківського районів.

“У с. Шепувате Куп’янського району унаслідок обстрілу, на жаль, загинула 61-річна жінка, також отримав поранення 60-річний чоловік. Після 19 год внаслідок обстрілу у Дворічній Куп’янського району загинув 60-річний чоловік, який знаходився на подвір’ї будинку. Внаслідок обстрілу с. Фиголівка отримала поранення жінка 58 років, стан середній. Унаслідок ворожого обстрілу у с. Циркуни отримала осколкові поранення 79-річна жінка”, – перелічив начальник ХОВА у телеграмі.

За його даними, армія РФ минулої доби обстрілювала населені пункти Чугуївського, Харківського та Куп’янського районів.