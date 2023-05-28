Синєгубов повідомив про двох загиблих та трьох поранених на Харківщині за добу
Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що постраждали мешканці Куп’янського та Харківського районів.
“У с. Шепувате Куп’янського району унаслідок обстрілу, на жаль, загинула 61-річна жінка, також отримав поранення 60-річний чоловік. Після 19 год внаслідок обстрілу у Дворічній Куп’янського району загинув 60-річний чоловік, який знаходився на подвір’ї будинку. Внаслідок обстрілу с. Фиголівка отримала поранення жінка 58 років, стан середній. Унаслідок ворожого обстрілу у с. Циркуни отримала осколкові поранення 79-річна жінка”, – перелічив начальник ХОВА у телеграмі.
Читайте також: Ворог атакував Україну вночі 54 “Шахедами”, знищено 52 — ЗС ЗСУ
За його даними, армія РФ минулої доби обстрілювала населені пункти Чугуївського, Харківського та Куп’янського районів.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Синєгубов повідомив про двох загиблих та трьох поранених на Харківщині за добу»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2023 в 08:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що постраждали мешканці Куп’янського та Харківського районів".