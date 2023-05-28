Ворог атакував Україну вночі 54 “Шахедами”, знищено 52 – ПС ЗСУ
У ПС ЗСУ підбили підсумки масштабної авіаційної атаки України. Армія РФ запустила рекордну кількість дронів – більшість у бік Києва.
“У ніч на 28 травня 2023 року ворог атакував Україну іранськими ударними дронами «Shahed-136/131» з північного напрямку – Брянська область, та південного – Краснодарський край. Загалом зафіксовано пуски рекордної кількості дронів-камікадзе – 54! Чергову нічну атаку ворог спрямував на військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури держави в центральних регіонах країни, зокрема на Київщину. Тут, у зоні відповідальності повітряного командування “Центр”, знищено більшість ударних дронів“, – повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ.
Окрім повітряного командування “Центр”, з дронами боролися командування “Південь” та “Захід”, а також ППО інших підрозділів ЗСУ.
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У ПС ЗСУ повідомили, що загалом над Україною знищили 52 “Шахеди”.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2023 в 08:25;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ПС ЗСУ підбили підсумки масштабної авіаційної атаки України. Армія РФ запустила рекордну кількість дронів – більшість у бік Києва".