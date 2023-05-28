Враг атаковал Украину ночью 54 «Шахедами», уничтожены 52 — ВС ВСУ
В ВС ВСУ подвели итоги масштабной авиационной атаки Украины. Армия РФ запустила рекордное количество дронов — большинство в сторону Киева.
«В ночь на 28 мая 2023 года враг атаковал Украину иранскими ударными дронами «Shahed-136/131» с северного направления – Брянская область, и южного – Краснодарский край. В целом зафиксированы пуски рекордного количества дронов-камикадзе – 54! Очередную ночную атаку враг направил на военные объекты и объекты критической инфраструктуры государства в центральных регионах страны, в частности, на Киевщину. Здесь, в зоне ответственности воздушного командования «Центр», уничтожено большинство ударных дронов», — сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.
Кроме воздушного командования «Центр», с дронами сражались командования «Юг» и «Запад», а также ПВО других подразделений ВСУ.
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В ВС ВСУ сообщили, что в целом над Украиной уничтожили 52 «Шахеда».
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- • Дата публикации материала: 28 мая 2023 в 08:25;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ВС ВСУ подвели итоги масштабной авиационной атаки Украины. Армия РФ запустила рекордное количество дронов — большинство в сторону Киева".