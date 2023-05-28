Враг атаковал Украину ночью 54 «Шахедами», уничтожены 52 — ВС ВСУ

В ВС ВСУ подвели итоги масштабной авиационной атаки Украины. Армия РФ запустила рекордное количество дронов — большинство в сторону Киева.

«В ночь на 28 мая 2023 года враг атаковал Украину иранскими ударными дронами «Shahed-136/131» с северного направления – Брянская область, и южного – Краснодарский край. В целом зафиксированы пуски рекордного количества дронов-камикадзе – 54! Очередную ночную атаку враг направил на военные объекты и объекты критической инфраструктуры государства в центральных регионах страны, в частности, на Киевщину. Здесь, в зоне ответственности воздушного командования «Центр», уничтожено большинство ударных дронов», — сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Кроме воздушного командования «Центр», с дронами сражались командования «Юг» и «Запад», а также ПВО других подразделений ВСУ.

В ВС ВСУ сообщили, что в целом над Украиной уничтожили 52 «Шахеда».