Синегубов сообщил о двух погибших и трех раненых на Харьковщине за сутки
Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что пострадали жители Купянского и Харьковского районов.
«В с. Шеповатое Купянского района в результате обстрела, к сожалению, погибла 61-летняя женщина, также получил ранение 60-летний мужчина. После 19 часов в результате обстрела в Двуречной Купянского района погиб 60-летний мужчина, который находился во дворе дома. В результате обстрела с. Фиголовка получила ранение женщина 58 лет, состояние среднее. Вследствие вражеского обстрела в с. Циркуны получила осколочные ранения 79-летняя женщина», — перечислил Синегубов в telegram.
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По его данным, армия РФ за минувшие сутки обстреливала населенные пункты Чугуевского, Харьковского и Купянского районов.
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- • Дата публикации материала: 28 мая 2023 в 08:51;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что пострадали жители Купянского и Харьковского районов".