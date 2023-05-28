Синегубов сообщил о двух погибших и трех раненых на Харьковщине за сутки

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что пострадали жители Купянского и Харьковского районов.

«В с. Шеповатое Купянского района в результате обстрела, к сожалению, погибла 61-летняя женщина, также получил ранение 60-летний мужчина. После 19 часов в результате обстрела в Двуречной Купянского района погиб 60-летний мужчина, который находился во дворе дома. В результате обстрела с. Фиголовка получила ранение женщина 58 лет, состояние среднее. Вследствие вражеского обстрела в с. Циркуны получила осколочные ранения 79-летняя женщина», — перечислил Синегубов в telegram.

По его данным, армия РФ за минувшие сутки обстреливала населенные пункты Чугуевского, Харьковского и Купянского районов.