Атака на Київ: всі ракети збиті, уламки впали у трьох районах, є поранений
Вдень 29 травня росіяни атакували Київщину балістичними та крилатими ракетами “Іскандер-М” та “Іскандер-К”.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. За його даними, загалом було випущено 11 ракет “Іскандер” з північного напрямку.
«Силами та засобами протиповітряної оборони усі цілі знищено», – написав Залужний.
За даними Київської міської військової адміністрації, зафіксовано падіння уламків ракет в різних районах міста.
В Оболонському районі уламки впали біля АЗС, на зелену зону та на дорожнє покриття, внаслідок чого виникло займання.
У Деснянському районі уламки впали на територію одного з парків, а в Дніпровському районі на дорожнє покриття.
«Є один потерпілий, його госпіталізовано до одного з лікувальних закладів міста», – зазначили у КМВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2023 в 14:24;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 29 травня росіяни атакували Київщину балістичними та крилатими ракетами “Іскандер-М” та “Іскандер-К”.".