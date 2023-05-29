Атака на Київ: всі ракети збиті, уламки впали у трьох районах, є поранений

Вдень 29 травня росіяни атакували Київщину балістичними та крилатими ракетами “Іскандер-М” та “Іскандер-К”.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. За його даними, загалом було випущено 11 ракет “Іскандер” з північного напрямку.

«Силами та засобами протиповітряної оборони усі цілі знищено», – написав Залужний.

За даними Київської міської військової адміністрації, зафіксовано падіння уламків ракет в різних районах міста.

В Оболонському районі уламки впали біля АЗС, на зелену зону та на дорожнє покриття, внаслідок чого виникло займання.

У Деснянському районі уламки впали на територію одного з парків, а в Дніпровському районі на дорожнє покриття.

«Є один потерпілий, його госпіталізовано до одного з лікувальних закладів міста», – зазначили у КМВА.