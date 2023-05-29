Атака на Киев: все ракеты сбиты, обломки упали в трех районах, есть раненый
Днем 29 мая россияне атаковали Киевщину баллистическими и крылатыми ракетами «Искандер-М» и «Искандер-К».
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его данным, всего было выпущено 11 ракет «Искандер» с северного направления.
«Силами и средствами противовоздушной обороны все цели уничтожены», — написал Залужный.
По данным Киевской городской военной администрации, зафиксировано падение обломков ракет в разных районах города.
В Оболонском районе обломки упали возле АЗС, на зеленую зону и дорожное покрытие, в результате чего возникло возгорание.
В Деснянском районе обломки упали на территорию одного из парков, а в Днепровском районе – на дорожное покрытие.
«Есть один пострадавший, он госпитализирован в одно из лечебных учреждений города», — отметили в КГВА.
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- • Дата публикации материала: 29 мая 2023 в 14:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 29 мая россияне атаковали Киевщину баллистическими и крылатыми ракетами «Искандер-М» и «Искандер-К».".