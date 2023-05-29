Атака на Киев: все ракеты сбиты, обломки упали в трех районах, есть раненый

Днем 29 мая россияне атаковали Киевщину баллистическими и крылатыми ракетами «Искандер-М» и «Искандер-К».

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его данным, всего было выпущено 11 ракет «Искандер» с северного направления.

«Силами и средствами противовоздушной обороны все цели уничтожены», — написал Залужный.

По данным Киевской городской военной администрации, зафиксировано падение обломков ракет в разных районах города.

В Оболонском районе обломки упали возле АЗС, на зеленую зону и дорожное покрытие, в результате чего возникло возгорание.

В Деснянском районе обломки упали на территорию одного из парков, а в Днепровском районе – на дорожное покрытие.

«Есть один пострадавший, он госпитализирован в одно из лечебных учреждений города», — отметили в КГВА.