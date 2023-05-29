ВР зробила 8 травня офіційним вихідним і ввела санкції проти Ірану на 50 років

Відтепер і офіційно 8 травня – День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Також парламент запровадив санкції проти Ірану на 50 років. Це означає, що з Іраном нарешті обмежать торгівлю, заблокують транзит ресурсів українською територією для його резидентів та заблокують капітал резидентів Ірану в Україні.

Нагадаємо, в Україні досі працює 863 компанії з іранським капіталом. Найбільше іранських компаній у столиці, Харків – на другому місці.