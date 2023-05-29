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ВР сделала 8 мая официальным выходным и ввела санкции против Ирана на 50 лет

Общество 16:56   29.05.2023
Оксана Якушко
ВР сделала 8 мая официальным выходным и ввела санкции против Ирана на 50 лет

Отныне и официально 8 мая – День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Также парламент ввел санкции против Ирана на 50 лет. Это означает, что с Ираном наконец-то ограничат торговлю, заблокируют транзит ресурсов украинской территорией для его резидентов и заблокируют капитал резидентов Ирана в Украине.

Напомним, в Украине по сей день работает 863 компании с иранским капиталом. Больше всего иранских компаний в столице, Харьков – на втором месте.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина; Теги: , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 мая 2023 в 16:56;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Отныне и официально 8 мая – День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, сообщил нардеп Ярослав Железняк.".