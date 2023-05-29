ВР сделала 8 мая официальным выходным и ввела санкции против Ирана на 50 лет
Отныне и официально 8 мая – День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Также парламент ввел санкции против Ирана на 50 лет. Это означает, что с Ираном наконец-то ограничат торговлю, заблокируют транзит ресурсов украинской территорией для его резидентов и заблокируют капитал резидентов Ирана в Украине.
Напомним, в Украине по сей день работает 863 компании с иранским капиталом. Больше всего иранских компаний в столице, Харьков – на втором месте.
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- • Дата публикации материала: 29 мая 2023 в 16:56;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Отныне и официально 8 мая – День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, сообщил нардеп Ярослав Железняк.".