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Харків’яни евакуювали хом’яків із прифронтової Донеччини (відео)

Суспільство 23:17   30.05.2023
Олена Нагорна
Харків’яни евакуювали хом’яків із прифронтової Донеччини (відео)

6 травня команда організації “Порятунок тварин Харків” допомогла евакуювати тварин із прифронтових міста Торецьк та селища Нью-Йорк Донецької області. Сорок чотирилапих, серед яких собаки, кішки та хом’яки, вивезли у Дніпро.

Відео зоорятувальники опублікували у своєму YouTube-каналі.

За допомогою до харківської організації звернулися волонтери та місцеві мешканці. Вони попросили евакуювати котів та собак. З одного з будинків забрали покинутого алабая, а в жінки, яка неодноразово рятувала цуценят у Торецьку, – 14 хом’яків.

Ще одна пенсіонерка попросила вивезти собаку – в дорозі у тварини з’явилося потомство.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2023 в 23:17;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "6 травня команда організації “Порятунок тварин Харків” допомогла евакуювати тварин із прифронтових міста Торецьк та селища Нью-Йорк Донецької області. Сорок чотирилапих, серед яких собаки, кішки та хом’яки, вивезли у Дніпро.".