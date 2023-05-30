Харків’яни евакуювали хом’яків із прифронтової Донеччини (відео)

6 травня команда організації “Порятунок тварин Харків” допомогла евакуювати тварин із прифронтових міста Торецьк та селища Нью-Йорк Донецької області. Сорок чотирилапих, серед яких собаки, кішки та хом’яки, вивезли у Дніпро.

Відео зоорятувальники опублікували у своєму YouTube-каналі.

За допомогою до харківської організації звернулися волонтери та місцеві мешканці. Вони попросили евакуювати котів та собак. З одного з будинків забрали покинутого алабая, а в жінки, яка неодноразово рятувала цуценят у Торецьку, – 14 хом’яків.

Ще одна пенсіонерка попросила вивезти собаку – в дорозі у тварини з’явилося потомство.