Харьковчане эвакуировали хомяков с прифронтовой Донеччины (видео)

6 мая команда организации «Порятунок тварин Харків» помогла эвакуировать животных из прифронтовых города Торецк и поселка Нью-Йорк Донецкой области. Сорок четырёхлапых, среди которых собаки, кошки и хомяки, вывезли в Днепр.

Видео зооспасатели опубликовали в своем YouTube-канале.

За помощью к харьковской организации обратились волонтеры и местные жители. Они попросили эвакуировать котов и собак. Из одного из домов забрали брошенного алабая, а у женщины, которая неоднократно спасала щенков в Торецке, — 14 хомяков.

Еще одна пенсионерка попросила вывезти собаку, у которой в дороге появилось потомство.