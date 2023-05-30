Харьковчане эвакуировали хомяков с прифронтовой Донеччины (видео)
6 мая команда организации «Порятунок тварин Харків» помогла эвакуировать животных из прифронтовых города Торецк и поселка Нью-Йорк Донецкой области. Сорок четырёхлапых, среди которых собаки, кошки и хомяки, вывезли в Днепр.
Видео зооспасатели опубликовали в своем YouTube-канале.
За помощью к харьковской организации обратились волонтеры и местные жители. Они попросили эвакуировать котов и собак. Из одного из домов забрали брошенного алабая, а у женщины, которая неоднократно спасала щенков в Торецке, — 14 хомяков.
Еще одна пенсионерка попросила вывезти собаку, у которой в дороге появилось потомство.
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- • Дата публикации материала: 30 мая 2023 в 23:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 мая команда организации «Порятунок тварин Харків» помогла эвакуировать животных из прифронтовых города Торецк и поселка Нью-Йорк Донецкой области. Сорок четырёхлапых, среди которых собаки, кошки и хомяки, вывезли в Днепр.".