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Харьковчане эвакуировали хомяков с прифронтовой Донеччины (видео)

Общество 23:17   30.05.2023
Елена Нагорная
Харьковчане эвакуировали хомяков с прифронтовой Донеччины (видео)

6 мая команда организации «Порятунок тварин Харків» помогла эвакуировать животных из прифронтовых города Торецк и поселка Нью-Йорк Донецкой области. Сорок четырёхлапых, среди которых собаки, кошки и хомяки, вывезли в Днепр.

Видео зооспасатели опубликовали в своем YouTube-канале.

За помощью к харьковской организации обратились волонтеры и местные жители. Они попросили эвакуировать котов и собак. Из одного из домов забрали брошенного алабая, а у женщины, которая неоднократно спасала щенков в Торецке, — 14 хомяков.

Еще одна пенсионерка попросила вывезти собаку, у которой в дороге появилось потомство.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 мая 2023 в 23:17;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 мая команда организации «Порятунок тварин Харків» помогла эвакуировать животных из прифронтовых города Торецк и поселка Нью-Йорк Донецкой области. Сорок четырёхлапых, среди которых собаки, кошки и хомяки, вывезли в Днепр.".