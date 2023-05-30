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Вночі над Україною збили 29 із 31 запущеного РФ “Шахеда”: подробиці від ЗСУ

Події 08:43   30.05.2023
Оксана Горун
Вночі над Україною збили 29 із 31 запущеного РФ “Шахеда”: подробиці від ЗСУ

Командування Повітряних сил ЗСУ поінформувало, що нічна атака “Шахедами” 30 травня призначалася переважно столиці України.

У ніч на 30 травня 2023 року з 23.30 по 4.30 російські окупаційні війська вкотре атакують Україну іранськими ударними безпілотниками “Shahed-136/131”. Загалом із півночі та півдня зафіксовано пуски 31 дрона-камікадзе. Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 29 ударних БпЛА. Майже усі дрони уражені на підступах до столиці та у небі Києва“, – повідомили у ПС ЗСУ.

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    • Нагадаємо, через падіння уламків збитих дронів у Києві вночі виникли пожежі, пошкоджено житлову багатоповерхівку, є загиблий. Про роботу ППО по “Шахедах” повідомили голови Дніпропетровської та Черкаської ОВА.

    Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2023 в 08:43;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командування Повітряних сил ЗСУ поінформувало, що нічна атака “Шахедами” 30 травня призначалася переважно столиці України".