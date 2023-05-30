Ночью над Украиной сбили 29 из 31 запущенного РФ «Шахеда»: подробности от ВСУ

Командование Воздушных сил ВСУ проинформировало, что ночная атака «Шахедами» 30 мая предназначалась, преимущественно, столице Украины.

«В ночь на 30 мая 2023 с 23:30 по 4:30 российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Украину иранскими ударными беспилотниками «Shahed-136/131″. В общей сложности с севера и юга зафиксированы пуски 31 дрона-камикадзе. Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 29 ударных БпЛА. Почти все дроны поражены на подступах к столице и в небе Киева», — сообщили в ВС ВСУ.

Напомним, из-за падения обломков сбитых дронов в Киеве ночью возникли пожары, повреждена жилая многоэтажка и есть погибший. О работе ПВО по «Шахедам» сообщили главы Днепропетровской и Черкасской ОВА.