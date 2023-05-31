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Чоловіка, який вбив «кредитора» у Харкові, посадили: провину визнав частково

Події 12:38   31.05.2023
Вікторія Яковенко
Чоловіка, який вбив «кредитора» у Харкові, посадили: провину визнав частково Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові 52-річний вбивця, який застрелив чоловіка біля супермаркету, проведе 10 років за ґратами.

За даними Харківської обласної прокуратури, трагедія сталася ввечері 22 лютого 2021 року у провулку Отакара Яроша. Встановлено, що на зустріч приїхали декілька чоловіків, щоб розв’язати фінансове питання — повернення боргу в розмірі 112 тисяч доларів. Разом із чоловіком, який давав зазначену суму в борг, приїхали ще декілька його знайомих.

Спочатку розмова велась у автівці «кредитора». Згоди чоловіки так і не дійшли, виник конфлікт. 52-річний харків’янин вийшов з автівки і попрямував до супермаркету, розташованого неподалік, однак опоненти стали наздоганяти його. Чоловік дістав з кишені своєї куртки пістолет і зробив один постріл у їхній бік. Куля потрапила у грудну клітину 40-річного потерпілого — від отриманого поранення він помер на місці.

Вбивця сів у власну автівку і поїхав з місця події, по дорозі він викинув пістолет. Однак вже за декілька годин чоловіка було затримано.

«Під час судового розгляду харків’янин визнав вину лише частково. Він пояснив, що на нього було здійснено напад, аби «вибити» борг, а чоловік лише захищав своє життя. За його версією, пістолет він відібрав у одного з нападників, а момент пострілу не пам’ятає, оскільки перебував у шоковому стані», – розповіли у прокуратурі.

Суд визнав винним чоловіка в умисному вбивстві та незаконному поводженні зі зброєю (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263 ККУ).

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2023 в 12:38;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 52-річний вбивця, який застрелив чоловіка біля супермаркету, проведе 10 років за ґратами.".