Мужчину, убившего «кредитора» в Харькове, посадили: вину признал частично

В Харькове 52-летний убийца, застреливший мужчину возле супермаркета, проведет 10 лет за решеткой.

По данным Харьковской областной прокуратуры, трагедия произошла вечером 22 февраля 2021 в переулке Отакара Яроша. Установлено, что на встречу приехали несколько мужчин, чтобы решить финансовый вопрос – возврат долга в размере 112 тысяч долларов. Вместе с мужчиной, который давал указанную сумму взаймы, приехали еще несколько его знакомых.

Сначала разговор велся в автомобиле «кредитора». Согласия мужчины так и не пришли, возник конфликт. 52-летний харьковчанин вышел из автомобиля и направился в супермаркет, расположенный неподалеку, однако оппоненты стали догонять его. Мужчина достал из кармана своей куртки пистолет и произвел один выстрел в их сторону. Пуля попала в грудную клетку 40-летнего потерпевшего — от полученного ранения он скончался на месте.

Убийца сел в свой автомобиль и уехал с места происшествия, по дороге он выбросил пистолет. Однако уже через несколько часов мужчина был задержан.

«Во время судебного разбирательства харьковчанин признал вину лишь частично. Он объяснил, что на него было совершено нападение, чтобы «выбить» долг, а мужчина только защищал свою жизнь. По его версии, пистолет он отобрал у одного из нападавших, а момент выстрела не помнит, поскольку находился в шоковом состоянии», – рассказали в прокуратуре.

Суд признал виновным мужчину в умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УКУ).