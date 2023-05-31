На Харківщині проводять планові стрільби

Жителів Балаклійської громади попередили про те, що можуть бути чутні постріли та вибухи.

“Шановні мешканці! Якщо чуєте в окрузі Балаклії вибухи, не панікуйте, проводяться планові стрільби. Жителів закликаємо зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки“, – попередила вранці 31 травня пресслужба Балаклійської МВА.