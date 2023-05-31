На Харківщині проводять планові стрільби
Жителів Балаклійської громади попередили про те, що можуть бути чутні постріли та вибухи.
“Шановні мешканці! Якщо чуєте в окрузі Балаклії вибухи, не панікуйте, проводяться планові стрільби. Жителів закликаємо зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки“, – попередила вранці 31 травня пресслужба Балаклійської МВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2023 в 09:56;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителів Балаклійської громади попередили про те, що можуть бути чутні постріли та вибухи".