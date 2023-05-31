На Харьковщине проводят плановые стрельбы
Жителей Балаклейской громады предупредили о том, что могут быть слышны выстрелы и взрывы.
«Уважаемые жители Если слышите в округе Балаклеи взрывы, не паникуйте, проводятся плановые стрельбы. Жителей призываем сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности», — предупредила утром 31 мая пресс-служба Балаклейской ГВА.
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- • Дата публикации материала: 31 мая 2023 в 09:56;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жителей Балаклейской громады предупредили о том, что могут быть слышны выстрелы и взрывы".