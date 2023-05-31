Судовий позов через погане укриття отримала лікарня на Харківщині

Чугуївська окружна прокуратура Харківської області позивається до лікарні, щоб лікувальний заклад привів у належний технічний стан протирадіаційне укриття.

У лікарні Чугуївського району знайшли низку порушень в утриманні захисної споруди, яка перебуває на балансі установи. Провідний інспектор Зміївського РВ ГУ ДСНС України у Харківській області виявив, що протирадаційне укриття не мало систем пожежної автоматики і сигналізації, не було в ньому і засобів для гасіння пожежі.

Системи водопостачання, каналізації і опалення захисної споруди також у поганому технічному стані, споруду не оснастили засобами індивідуального захисту, радіаційної і хімічної розвідки, спеціальної обробки.

Органи контролю склали відповідний припис. Однак лікарня так і не усунула порушення та не організувала безпечне перебування людей в укритті у випадку загрози.

Через це окружна прокуратура направила позов до Харківського окружного адміністративного суду в інтересах ГУ ДСНС у Харківській області, Департаменту цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації. Наразі суд відкрив провадження.