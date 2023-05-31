Live
  • Середа 31.05.2023
    • Харків
  •   +20°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.28
    • 🟢

Судовий позов через погане укриття отримала лікарня на Харківщині

Суспільство 17:13   31.05.2023
Оксана Якушко
Судовий позов через погане укриття отримала лікарня на Харківщині

Чугуївська окружна прокуратура Харківської області позивається до лікарні, щоб лікувальний заклад привів у належний технічний стан протирадіаційне укриття.

У лікарні Чугуївського району знайшли низку порушень в утриманні захисної споруди, яка перебуває на балансі установи. Провідний інспектор Зміївського РВ ГУ ДСНС України у Харківській області виявив, що протирадаційне укриття не мало систем пожежної автоматики і сигналізації, не було в ньому і засобів для гасіння пожежі.

Системи водопостачання, каналізації і опалення захисної споруди також у поганому технічному стані, споруду не оснастили засобами індивідуального захисту, радіаційної і хімічної розвідки, спеціальної обробки.

Органи контролю склали відповідний припис. Однак лікарня так і не усунула порушення та не організувала безпечне перебування людей в укритті у випадку загрози.

Через це окружна прокуратура направила позов до Харківського окружного адміністративного суду в інтересах ГУ ДСНС у Харківській області, Департаменту цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації. Наразі суд відкрив провадження.

Читайте також: Така ж проблема була у Києві, ми її вирішили – Терехов про укриття (відео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Украв машину і мопед, підібравши ключі. На Харківщині затримали угонщика
Украв машину і мопед, підібравши ключі. На Харківщині затримали угонщика
31.05.2023
На міні підірвався трактор на Харківщині. Поле вже розміновували сапери
На міні підірвався трактор на Харківщині. Поле вже розміновували сапери
31.05.2023
Дорогу на Хорошеве капітально ремонтують під Харковом
Дорогу на Хорошеве капітально ремонтують під Харковом
31.05.2023
До Харкова з Праги. Чеська залізниця вводить єдиний квиток без пересадок
До Харкова з Праги. Чеська залізниця вводить єдиний квиток без пересадок
31.05.2023
Чоловіка, який вбив «кредитора» у Харкові, посадили: провину визнав частково
Чоловіка, який вбив «кредитора» у Харкові, посадили: провину визнав частково
31.05.2023
Судовий позов через погане укриття отримала лікарня на Харківщині
Судовий позов через погане укриття отримала лікарня на Харківщині
31.05.2023

Новини за темою:

12:38
Чоловіка, який вбив «кредитора» у Харкові, посадили: провину визнав частково
10:52
Шахрай із Харкова заробив на постраждалих від війни 150 тис. грн
09:35
Торговець психотропами з Харківщини сяде на шість років із конфіскацією
17:00
5 років за ґратами отримав охоронець з Харківщини за заклики бомбити Україну
17:19
Поштарка з Ізюма поширювала пресу окупантів на Харківщині

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Судовий позов через погане укриття отримала лікарня на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2023 в 17:13;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чугуївська окружна прокуратура Харківської області позивається до лікарні, щоб лікувальний заклад привів у належний технічний стан протирадіаційне укриття.".