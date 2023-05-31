Судебный иск из-за плохого укрытия получила больница в Харьковской области

Чугуевская окружная прокуратура Харьковской области судится с больницей, чтобы лечебное учреждение привело в надлежащее техническое состояние противорадиационное укрытие.

В больнице Чугуевского района нашли нарушения в содержании находящегося на балансе учреждения укрытия. Ведущий инспектор Змиевского РО ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области обнаружил, что противорадиационное укрытие не обеспечили системами пожарной автоматики и сигнализацией, нет в нем и простейших средств для тушения пожара.

Системы водоснабжения, канализации и отопления укрыти в плохом техническом состоянии, сооружение не оснастили средствами индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки, специальной обработки.

Органы контроля составили соответствующее предписание. Однако больница так и не устранила нарушения и не организовала безопасное пребывание людей в укрытии в случае угрозы.

Поэтому окружная прокуратура направила иск в Харьковский окружной административный суд в интересах ГУ ГСЧС в Харьковской области, Департамента гражданской защиты Харьковской областной государственной администрации. Суд открыл производство.