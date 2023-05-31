Судебный иск из-за плохого укрытия получила больница в Харьковской области
Чугуевская окружная прокуратура Харьковской области судится с больницей, чтобы лечебное учреждение привело в надлежащее техническое состояние противорадиационное укрытие.
В больнице Чугуевского района нашли нарушения в содержании находящегося на балансе учреждения укрытия. Ведущий инспектор Змиевского РО ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области обнаружил, что противорадиационное укрытие не обеспечили системами пожарной автоматики и сигнализацией, нет в нем и простейших средств для тушения пожара.
Системы водоснабжения, канализации и отопления укрыти в плохом техническом состоянии, сооружение не оснастили средствами индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки, специальной обработки.
Органы контроля составили соответствующее предписание. Однако больница так и не устранила нарушения и не организовала безопасное пребывание людей в укрытии в случае угрозы.
Поэтому окружная прокуратура направила иск в Харьковский окружной административный суд в интересах ГУ ГСЧС в Харьковской области, Департамента гражданской защиты Харьковской областной государственной администрации. Суд открыл производство.
Читайте также: Такая же проблема была в Киеве, мы ее решили – Терехов об укрытиях (видео)
Новости по теме:
Вы читали новость: «Судебный иск из-за плохого укрытия получила больница в Харьковской области»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 31 мая 2023 в 17:13;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Чугуевская окружная прокуратура Харьковской области судится с больницей, чтобы лечебное учреждение привело в надлежащее техническое состояние противорадиационное укрытие.".