У Балаклійській громаді заживили останнє село, яке було знеструмлене
Фото: АТ “Харківобленерго”
Енергетики частково заживили село Волвенкове в Ізюмському районі.
Про це повідомили в АТ «Харківобленерго». Населений пункт був знеструмлений з березня минулого року.
«Працювали декілька тижнів. Відновили високовольтну лінію 10 кВ, відремонтували три підстанції. Зараз вже понад 50% села – зі світлом. Всього тут 75 точок обліку. Відновлювальні роботи продовжуються», – розповів начальник Балаклійського РЕМ Олексій Вишняков.
За словами Вишнякова, це єдиний населений пункт у Балаклійській громаді, що залишався повністю знеструмленим.
«Найближчим часом усі місцеві жителі будуть підключені», – додали енергетики.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2023 в 12:08;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що " Енергетики частково заживили село Волвенкове в Ізюмському районі.".