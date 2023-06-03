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У Балаклійській громаді заживили останнє село, яке було знеструмлене

Суспільство 12:08   03.06.2023
Вікторія Яковенко
У Балаклійській громаді заживили останнє село, яке було знеструмлене Фото: АТ “Харківобленерго”

 Енергетики частково заживили село Волвенкове в Ізюмському районі.

Про це повідомили в АТ «Харківобленерго». Населений пункт був знеструмлений з березня минулого року.

«Працювали декілька тижнів. Відновили високовольтну лінію 10 кВ, відремонтували три підстанції. Зараз вже понад 50% села – зі світлом. Всього тут 75 точок обліку. Відновлювальні роботи продовжуються», – розповів начальник Балаклійського РЕМ Олексій Вишняков.

За словами Вишнякова, це єдиний населений пункт у Балаклійській громаді, що залишався повністю знеструмленим.

«Найближчим часом усі місцеві жителі будуть підключені», – додали енергетики.

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що " Енергетики частково заживили село Волвенкове в Ізюмському районі.".