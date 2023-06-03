В Балаклейской громаде запитали последнее село, которое было обесточено

Энергетики частично запитали село Волвенково в Изюмском районе.

Об этом сообщили в АО «Харьковоблэнерго». Населённый пункт был обесточен с марта прошлого года.

«Работали несколько недель. Восстановили высоковольтную линию 10 кВ, отремонтировали три подстанции. Сейчас уже более 50% села – со светом. Всего здесь 75 точек учета. Восстановительные работы продолжаются», – рассказал начальник Балаклейского РЭС Алексей Вишняков.

По словам Вишнякова, это единственный населенный пункт в Балаклейской громаде, который оставался полностью обесточенным.

«В ближайшее время все местные жители будут подключены», – добавили энергетики.