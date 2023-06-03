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В Балаклейской громаде запитали последнее село, которое было обесточено

Общество 12:08   03.06.2023
Виктория Яковенко
В Балаклейской громаде запитали последнее село, которое было обесточено Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Энергетики частично запитали село Волвенково в Изюмском районе.

Об этом сообщили в АО «Харьковоблэнерго». Населённый пункт был обесточен с марта прошлого года.

«Работали несколько недель. Восстановили высоковольтную линию 10 кВ, отремонтировали три подстанции. Сейчас уже более 50% села – со светом. Всего здесь 75 точек учета. Восстановительные работы продолжаются», – рассказал начальник Балаклейского РЭС Алексей Вишняков.

По словам Вишнякова, это единственный населенный пункт в Балаклейской громаде, который оставался полностью обесточенным.

«В ближайшее время все местные жители будут подключены», – добавили энергетики.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 июня 2023 в 12:08;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики частично запитали село Волвенково в Изюмском районе.".