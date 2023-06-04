Поліція показала наслідки ворожих обстрілів Харківщини (фото)
За добу на Харківщині – одна поранена внаслідок обстрілів. Це 74-річна жінка, яка постраждала через удар по селу Першотравневе Ізюмського району. Там було пошкоджено приватний будинок, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Правоохоронці також працювали в селі Петропавлівка Куп’янського району, селі Івашки Богодухівського району, місті Вовчанськ та селі Гур’їв Козачок Золочівської громади.
Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області
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За всіма обстрілами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2023 в 10:47;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу на Харківщині – одна поранена внаслідок обстрілів. Це 74-річна жінка, яка постраждала через удар по селу Першотравневе Ізюмського району. Там було пошкоджено приватний будинок, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.".