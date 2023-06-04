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Поліція показала наслідки ворожих обстрілів Харківщини (фото)

Події 10:47   04.06.2023
Олена Нагорна
Поліція показала наслідки ворожих обстрілів Харківщини (фото)

За добу на Харківщині – одна поранена внаслідок обстрілів. Це 74-річна жінка, яка постраждала через удар по селу Першотравневе Ізюмського району. Там було пошкоджено приватний будинок, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Правоохоронці також працювали в селі Петропавлівка Куп’янського району, селі Івашки Богодухівського району, місті Вовчанськ та селі Гур’їв Козачок Золочівської громади.


Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

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За всіма обстрілами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2023 в 10:47;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу на Харківщині – одна поранена внаслідок обстрілів. Це 74-річна жінка, яка постраждала через удар по селу Першотравневе Ізюмського району. Там було пошкоджено приватний будинок, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.".