Полиция показала последствия вражеских обстрелов Харьковщины (фото)
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
За сутки в Харьковской области — одна раненая вследствие обстрелов. Это 74-летняя женщина, которая пострадала в результате удара по селу Первомайское Изюмского района. Там был поврежден частный дом, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Правоохранители также работали в селе Петропавловка Купянского района, селе Ивашки Богодуховского района, городе Волчанск и селе Гурьев Казачок Золочевской громады.
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
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По всем обстрелам следователи открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2023 в 10:47;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки в Харьковской области — одна раненая вследствие обстрелов. Это 74-летняя женщина, которая пострадала в результате удара по селу Первомайское Изюмского района. Там был поврежден частный дом, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".