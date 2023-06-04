 Полиция показала последствия вражеских обстрелов Харьковщины (фото)

За сутки в Харьковской области — одна раненая вследствие обстрелов. Это 74-летняя женщина, которая пострадала в результате удара по селу Первомайское Изюмского района. Там был поврежден частный дом, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители также работали в селе Петропавловка Купянского района, селе Ивашки Богодуховского района, городе Волчанск и селе Гурьев Казачок Золочевской громады.



Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

По всем обстрелам следователи открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.