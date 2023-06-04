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 Полиция показала последствия вражеских обстрелов Харьковщины (фото)

Происшествия 10:47   04.06.2023
Елена Нагорная
 Полиция показала последствия вражеских обстрелов Харьковщины (фото) Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

За сутки в Харьковской области — одна раненая вследствие обстрелов. Это 74-летняя женщина, которая пострадала в результате удара по селу Первомайское Изюмского района. Там был поврежден частный дом, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители также работали в селе Петропавловка Купянского района, селе Ивашки Богодуховского района, городе Волчанск и селе Гурьев Казачок Золочевской громады.


Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

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По всем обстрелам следователи открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 июня 2023 в 10:47;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки в Харьковской области — одна раненая вследствие обстрелов. Это 74-летняя женщина, которая пострадала в результате удара по селу Первомайское Изюмского района. Там был поврежден частный дом, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".