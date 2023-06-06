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Витік аміаку: результати лабораторних досліджень по містах Харківщини

Суспільство 23:04   06.06.2023
Олена Нагорна
Витік аміаку: результати лабораторних досліджень по містах Харківщини

Фахівці перевірили, наскільки розгерметизація аміачного трубопроводу в Куп’янському районі внаслідок російського обстрілу ввечері 5 червня вплинула на концентрацію аміаку у повітрі та воді.

Спеціалісти ГУ “Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб” дослідили вміст аміаку у пробах атмосферного повітря, відібраних у містах Харків, Куп’янськ, Ізюм та Балаклія. Гранично допустимі концентрації перевищені не були.

У воді річки Оскіл на території Куп’янська концентрація аміаку також не перевищувала гігієнічних нормативів.

Нагадаємо, близько 21:00 5 червня в селі Западне Куп’янського району внаслідок ворожого обстрілу відбулася розгерметизація аміакопроводу. За даними ХОВА, витік стався на ділянці довжиною 2,2 кілометра, де залишалося 134 тонни технічного аміаку.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2023 в 23:04;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фахівці перевірили, наскільки розгерметизація аміачного трубопроводу в Куп’янському районі внаслідок російського обстрілу ввечері 5 червня вплинула на концентрацію аміаку у повітрі та воді.".