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Утечка аммиака: результаты лабораторных исследований по городам Харьковщины

Общество 23:04   06.06.2023
Елена Нагорная
Утечка аммиака: результаты лабораторных исследований по городам Харьковщины

Специалисты проверили, насколько разгерметизация аммиачного трубопровода в Купянском районе в результате российского обстрела вечером 5 июня повлияла на концентрацию аммиака в воздухе и воде.

Специалисты ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней» исследовали содержание аммиака в пробах атмосферного воздуха, отобранных в городах Харьков, Купянск, Изюм и Балаклея. Предельно допустимые концентрации превышены не были.

В воде реки Оскол на территории Купянска концентрация аммиака также не превышала гигиенические нормативы.

Напомним, около 21:00 5 июня в селе Западное Купянского района в результате вражеского обстрела произошла разгерметизация аммиакопровода. По данным ХОВА утечка произошла на участке протяженностью 2,2 километра, где оставалось 134 тонны технического аммиака.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 июня 2023 в 23:04;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специалисты проверили, насколько разгерметизация аммиачного трубопровода в Купянском районе в результате российского обстрела вечером 5 июня повлияла на концентрацию аммиака в воздухе и воде.".