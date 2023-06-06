Утечка аммиака: результаты лабораторных исследований по городам Харьковщины

Специалисты проверили, насколько разгерметизация аммиачного трубопровода в Купянском районе в результате российского обстрела вечером 5 июня повлияла на концентрацию аммиака в воздухе и воде.

Специалисты ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней» исследовали содержание аммиака в пробах атмосферного воздуха, отобранных в городах Харьков, Купянск, Изюм и Балаклея. Предельно допустимые концентрации превышены не были.

В воде реки Оскол на территории Купянска концентрация аммиака также не превышала гигиенические нормативы.

Напомним, около 21:00 5 июня в селе Западное Купянского района в результате вражеского обстрела произошла разгерметизация аммиакопровода. По данным ХОВА утечка произошла на участке протяженностью 2,2 километра, где оставалось 134 тонны технического аммиака.