Утечка аммиака: результаты лабораторных исследований по городам Харьковщины
Специалисты проверили, насколько разгерметизация аммиачного трубопровода в Купянском районе в результате российского обстрела вечером 5 июня повлияла на концентрацию аммиака в воздухе и воде.
Специалисты ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней» исследовали содержание аммиака в пробах атмосферного воздуха, отобранных в городах Харьков, Купянск, Изюм и Балаклея. Предельно допустимые концентрации превышены не были.
В воде реки Оскол на территории Купянска концентрация аммиака также не превышала гигиенические нормативы.
Напомним, около 21:00 5 июня в селе Западное Купянского района в результате вражеского обстрела произошла разгерметизация аммиакопровода. По данным ХОВА утечка произошла на участке протяженностью 2,2 километра, где оставалось 134 тонны технического аммиака.
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2023 в 23:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специалисты проверили, насколько разгерметизация аммиачного трубопровода в Купянском районе в результате российского обстрела вечером 5 июня повлияла на концентрацию аммиака в воздухе и воде.".