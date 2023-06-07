Live
  • Середа 07.06.2023
    • Харків
  •   +24°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.05
    • 🟢

Медикам з Лозівщини подарували спецавтівки від уряду Німеччини (відео)

Суспільство 13:57   07.06.2023
Вікторія Яковенко
Медикам з Лозівщини подарували спецавтівки від уряду Німеччини (відео)

Лозівська громада на Харківщині отримала два сучасних медичних автомобілі.

Про це повідомив мер Лозової Сергій Зеленський.

«Вони допоможуть покращити якість послуг Лозівського територіального медичного об’єднання та збільшити можливості наших лікарень. Пацієнтам та медикам стане комфортніше», – написав Зеленський.

Мер додав, що спецтранспорт ОТГ отримала за підтримки уряду Німеччини.

Читайте також: Мер Первомайського заявляє про готовність приймати евакуйованих з Херсонщини

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
На Харківщині чоловік накинувся з ножем на знайомого через сварку – поліція
На Харківщині чоловік накинувся з ножем на знайомого через сварку – поліція
07.06.2023
Судовий позов через погані укриття отримав коледж на Харківщині
Судовий позов через погані укриття отримав коледж на Харківщині
07.06.2023
Вилетів на “зустрічку”: у Харкові патрульні піймали “зірку” соцмереж
Вилетів на “зустрічку”: у Харкові патрульні піймали “зірку” соцмереж
07.06.2023
Контрнаступ України, схоже, розпочався – The Economist
Контрнаступ України, схоже, розпочався – The Economist
07.06.2023
Медикам з Лозівщини подарували спецавтівки від уряду Німеччини (відео)
Медикам з Лозівщини подарували спецавтівки від уряду Німеччини (відео)
07.06.2023
Синєгубов про відкриття шкіл: “Приймати рішення будемо ближче до вересня”
Синєгубов про відкриття шкіл: “Приймати рішення будемо ближче до вересня”
06.06.2023

Новини за темою:

14:35
Судовий позов через погані укриття отримав коледж на Харківщині
13:57
Медикам з Лозівщини подарували спецавтівки від уряду Німеччини (відео)
12:19
Жителів Балаклійської громади знову попереджають про вибухи
12:04
Мер Первомайського заявляє про готовність приймати евакуйованих з Херсонщини
11:42
Підрив авто з родиною на Харківщині: поранених дівчат виписують з лікарні

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Медикам з Лозівщини подарували спецавтівки від уряду Німеччини (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2023 в 13:57;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Лозівська громада на Харківщині отримала два сучасних медичних автомобілі.".