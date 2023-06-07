Медикам з Лозівщини подарували спецавтівки від уряду Німеччини (відео)
Лозівська громада на Харківщині отримала два сучасних медичних автомобілі.
Про це повідомив мер Лозової Сергій Зеленський.
«Вони допоможуть покращити якість послуг Лозівського територіального медичного об’єднання та збільшити можливості наших лікарень. Пацієнтам та медикам стане комфортніше», – написав Зеленський.
Мер додав, що спецтранспорт ОТГ отримала за підтримки уряду Німеччини.
Читайте також: Мер Первомайського заявляє про готовність приймати евакуйованих з Херсонщини
Новини за темою:
Ви читали новину: «Медикам з Лозівщини подарували спецавтівки від уряду Німеччини (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2023 в 13:57;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Лозівська громада на Харківщині отримала два сучасних медичних автомобілі.".