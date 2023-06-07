Медикам с Лозовщины подарили спецавто от правительства Германии (видео)
Лозовская громада на Харьковщине получила два современных медицинских автомобиля.
Об этом сообщил мэр Лозовой Сергей Зеленский.
«Они помогут улучшить качество услуг Лозовского территориального медицинского объединения и увеличить возможности наших больниц. Пациентам и медикам станет комфортнее», – написал Зеленский.
Мэр добавил, что спецтранспорт ОТГ получила при поддержке правительства Германии.
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- • Дата публикации материала: 7 июня 2023 в 13:57;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Лозовская громада на Харьковщине получила два современных медицинских автомобиля.".