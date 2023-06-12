Третій день поспіль ворог обстрілює село Івашки: населений пункт знеструмлено

Армія РФ третій день поспіль завдає ударів по селу Івашки на Харківщині.

«Сьогодні о 10.44 ворогом нанесено удари з артилерії по місцевому підприємству. Пошкоджено господарчі споруди. О 12.30 гелікоптери здійснили обстріл околиць села. Населений пункт знеструмлено. Постраждалих немає», – повідомляє місцеве видання «Зоря» з посиланням на начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка.