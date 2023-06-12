Третій день поспіль ворог обстрілює село Івашки: населений пункт знеструмлено
Армія РФ третій день поспіль завдає ударів по селу Івашки на Харківщині.
«Сьогодні о 10.44 ворогом нанесено удари з артилерії по місцевому підприємству. Пошкоджено господарчі споруди. О 12.30 гелікоптери здійснили обстріл околиць села. Населений пункт знеструмлено. Постраждалих немає», – повідомляє місцеве видання «Зоря» з посиланням на начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2023 в 13:37;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ третій день поспіль завдає ударів по селу Івашки на Харківщині.".