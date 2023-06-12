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Третий день подряд враг обстреливает село Ивашки: населенный пункт обесточен

Происшествия 13:37   12.06.2023
Виктория Яковенко
Третий день подряд враг обстреливает село Ивашки: населенный пункт обесточен Фото: GoogleMaps

Армия РФ третий день наносит удары по селу Ивашки на Харьковщине.

«Сегодня в 10:44 врагом нанесены удары с артиллерии по местному предприятию. Повреждены хозяйственные постройки. В 12.30 вертолеты произвели обстрел окрестностей села. Населённый пункт обесточен. Пострадавших нет», — сообщает местное издание «Заря» со ссылкой на начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 июня 2023 в 13:37;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ третий день наносит удары по селу Ивашки на Харьковщине.".