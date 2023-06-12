Третий день подряд враг обстреливает село Ивашки: населенный пункт обесточен
Фото: GoogleMaps
Армия РФ третий день наносит удары по селу Ивашки на Харьковщине.
«Сегодня в 10:44 врагом нанесены удары с артиллерии по местному предприятию. Повреждены хозяйственные постройки. В 12.30 вертолеты произвели обстрел окрестностей села. Населённый пункт обесточен. Пострадавших нет», — сообщает местное издание «Заря» со ссылкой на начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко.
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2023 в 13:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ третий день наносит удары по селу Ивашки на Харьковщине.".