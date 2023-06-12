Третий день подряд враг обстреливает село Ивашки: населенный пункт обесточен

Армия РФ третий день наносит удары по селу Ивашки на Харьковщине.

«Сегодня в 10:44 врагом нанесены удары с артиллерии по местному предприятию. Повреждены хозяйственные постройки. В 12.30 вертолеты произвели обстрел окрестностей села. Населённый пункт обесточен. Пострадавших нет», — сообщает местное издание «Заря» со ссылкой на начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко.