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Держсекретар США Ентоні Блінкен написав листа Терехову: подробиці

Суспільство 12:09   13.06.2023
Вікторія Яковенко
Держсекретар США Ентоні Блінкен написав листа Терехову: подробиці Фото: Харківська міськрада

Державний секретар США Ентоні Блінкен надіслав листа Харківському міському голові Ігорю Терехову, де подякував за участь у Саміті міст у Денвері.

Про це повідомили в Харківській міськраді.

«Дякую вам за все, що ви зробили для України в той час, коли вона бореться за захист свого суверенітету та свободи. Також дякую за неймовірні подарунки, серед яких – каска від хоробрих українських воїнів, прапор із підписами українських бійців, які служать у Бахмуті, та светр із вишитим зображенням HIMARS. Лідери міст стоять на передовій у вирішенні глобальних викликів, забезпеченні демократії у своїх громадах та задоволенні потреб своїх мешканців. Дякую за ваше служіння і сподіваюся на співпрацю заради більш стійкого та справедливого майбутнього для людей Америки та народу України», – йдеться у листі.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Державний секретар США Ентоні Блінкен надіслав листа Харківському міському голові Ігорю Терехову, де подякував за участь у Саміті міст у Денвері.".