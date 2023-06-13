Держсекретар США Ентоні Блінкен написав листа Терехову: подробиці
Державний секретар США Ентоні Блінкен надіслав листа Харківському міському голові Ігорю Терехову, де подякував за участь у Саміті міст у Денвері.
Про це повідомили в Харківській міськраді.
«Дякую вам за все, що ви зробили для України в той час, коли вона бореться за захист свого суверенітету та свободи. Також дякую за неймовірні подарунки, серед яких – каска від хоробрих українських воїнів, прапор із підписами українських бійців, які служать у Бахмуті, та светр із вишитим зображенням HIMARS. Лідери міст стоять на передовій у вирішенні глобальних викликів, забезпеченні демократії у своїх громадах та задоволенні потреб своїх мешканців. Дякую за ваше служіння і сподіваюся на співпрацю заради більш стійкого та справедливого майбутнього для людей Америки та народу України», – йдеться у листі.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2023 в 12:09;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Державний секретар США Ентоні Блінкен надіслав листа Харківському міському голові Ігорю Терехову, де подякував за участь у Саміті міст у Денвері.".