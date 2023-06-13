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Госсекретарь США Энтони Блинкен написал письмо Терехову: подробности

Общество 12:09   13.06.2023
Виктория Яковенко
Госсекретарь США Энтони Блинкен написал письмо Терехову: подробности Фото: Харьковский горсовет

Государственный секретарь США прислал письмо мэру Харькова Игорю Терехову, где поблагодарил его за участие в саммите городов в Денвере.

Об этом сообщили в Харьковском горсовете.

«Благодарю вас за все, что вы сделали для Украины в то время, когда она борется за защиту своего суверенитета и свободы. Также благодарю за невероятные подарки, среди которых — каска от храбрых украинских воинов, флаг с подписями украинских бойцов, которые служат в Бахмуте, и свитер с вышитым изображением HIMARS. Лидеры городов стоят на передовом решении глобальных вызовов, обеспечении демократии в своих громадах и удовлетворении потребностей своих жителей. Благодарю вас за ваше служение и надеюсь на сотрудничество ради более устойчивого и справедливого будущего для людей Америки и народа Украины», — говорится в письме.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 июня 2023 в 12:09;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Государственный секретарь США прислал письмо мэру Харькова Игорю Терехову, где поблагодарил его за участие в саммите городов в Денвере.".