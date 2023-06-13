Госсекретарь США Энтони Блинкен написал письмо Терехову: подробности
Государственный секретарь США прислал письмо мэру Харькова Игорю Терехову, где поблагодарил его за участие в саммите городов в Денвере.
Об этом сообщили в Харьковском горсовете.
«Благодарю вас за все, что вы сделали для Украины в то время, когда она борется за защиту своего суверенитета и свободы. Также благодарю за невероятные подарки, среди которых — каска от храбрых украинских воинов, флаг с подписями украинских бойцов, которые служат в Бахмуте, и свитер с вышитым изображением HIMARS. Лидеры городов стоят на передовом решении глобальных вызовов, обеспечении демократии в своих громадах и удовлетворении потребностей своих жителей. Благодарю вас за ваше служение и надеюсь на сотрудничество ради более устойчивого и справедливого будущего для людей Америки и народа Украины», — говорится в письме.
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- • Дата публикации материала: 13 июня 2023 в 12:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Государственный секретарь США прислал письмо мэру Харькова Игорю Терехову, где поблагодарил его за участие в саммите городов в Денвере.".