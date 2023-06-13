ЗСУ продовжили атакувати на трьох ділянках і оволоділи територією – ISW

В актуальному зведенні за підсумками 12 червня Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про чергові успіхи контрнаступу ЗСУ на території Запорізької та Донецької областей.

“Українські сили продовжували контрнаступальні дії як мінімум на трьох ділянках фронту й 12 червня заволоділи територією”, – повідомили аналітики ISW.

Посилаючись на дані заступника міністра оборони України Ганни Маляр, у зведенні зазначили, що українські сили на Донецькому та Таврійському (Запорізькому) напрямках просунулися на 6,5 км та відбили 90 квадратних кілометрів території за останній тиждень. Звільнено один населений пункт на заході Запорізької області та шість – на сході Запорізької та заході Донецької областей.

“Геолокаційні кадри, опубліковані 12 червня, додатково вказують на обмежений поступ українських сил у західній частині Донецької області на південь від Великої Новосілки”, – повідомили в ISW.

Також продовжились українські контратаки на флангах Бахмута. За інформацією ЗСУ, Сили оборони просунулися на 250-700 метрів у невстановлених районах на підступах до міста.

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Російська пропаганда тим часом поступово переходить від заперечення до прийняття. Замість заяв про повний провал українського контрнаступу військові блогери почали пояснювати, що заважає їхній армії цього разу. Звинуватили погоду.

“Російські військові блогери стверджували, що через погані погодні умови російські літаки приземлилися, що завадило російській обороні від українських атак поблизу адміністративного кордону між Донецькою та Запорізькою областями”, – повідомили аналітики Інституту вивчення війни.