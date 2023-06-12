Live
  • Понеділок 12.06.2023
    • Харків
  •   +12°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.41
    • 🟢

Маляр розповіла про просування українських військ на Бахмутському напрямку

Політика 22:38   12.06.2023
Олена Нагорна
Маляр розповіла про просування українських військ на Бахмутському напрямку

За минулий тиждень на Бахмутському напрямку Сили оборони на лівому фланзі просунулися на 1,5 кілометра, а правому – на 3,5 кілометра.

Про це повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її інформацією, площа території, взятої під контроль, – 16 квадратних кілометрів.

Раніше Маляр повідомила, що протягом минулого тижня Сили оборони звільнили сім населених пунктів у Донецькому та Таврійському районах.

Читайте також: Українські сили досягли успіхів у Запорізькій та Донецькій областях — ISW

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Поліція закликала жителів Харківщини не ігнорувати тривогу
Поліція закликала жителів Харківщини не ігнорувати тривогу
12.06.2023
Маляр розповіла про просування українських військ на Бахмутському напрямку
Маляр розповіла про просування українських військ на Бахмутському напрямку
12.06.2023
“Є ймовірність пусків ракет”, – начальник Харківського гарнізону
“Є ймовірність пусків ракет”, – начальник Харківського гарнізону
12.06.2023
День донора в харківському ТРЦ: здача крові для ЗСУ, діджей і частування
День донора в харківському ТРЦ: здача крові для ЗСУ, діджей і частування
12.06.2023
Завтра в Харкові – сесія міськради: перейменування парку Горького і не тільки
Завтра в Харкові – сесія міськради: перейменування парку Горького і не тільки
12.06.2023
Сім населених пунктів звільнено за тиждень контрнаступу – Міноборони
Сім населених пунктів звільнено за тиждень контрнаступу – Міноборони
12.06.2023

Новини за темою:

21:16
Сім населених пунктів звільнено за тиждень контрнаступу – Міноборони
08:59
Контрнаступ ЗСУ: звільнили ще одне село, є вбиті та полонені вороги (відео)
07:41
Українські сили досягли успіхів у Запорізькій та Донецькій областях – ISW
19:17
Контрнаступ: ЗСУ звільнили село Нескучне на Донеччині (відео)
13:11
Контрнаступ: ЗСУ звільнили село Благодатне на Донеччині (відео)

  • Категорії: Політика, Україна; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Маляр розповіла про просування українських військ на Бахмутському напрямку»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2023 в 22:38;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За минулий тиждень на Бахмутському напрямку Сили оборони на лівому фланзі просунулися на 1,5 кілометра, а правому – на 3,5 кілометра.".