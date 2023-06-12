Маляр розповіла про просування українських військ на Бахмутському напрямку

За минулий тиждень на Бахмутському напрямку Сили оборони на лівому фланзі просунулися на 1,5 кілометра, а правому – на 3,5 кілометра.

Про це повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її інформацією, площа території, взятої під контроль, – 16 квадратних кілометрів.

Раніше Маляр повідомила, що протягом минулого тижня Сили оборони звільнили сім населених пунктів у Донецькому та Таврійському районах.