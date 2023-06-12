Маляр розповіла про просування українських військ на Бахмутському напрямку
За минулий тиждень на Бахмутському напрямку Сили оборони на лівому фланзі просунулися на 1,5 кілометра, а правому – на 3,5 кілометра.
Про це повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
За її інформацією, площа території, взятої під контроль, – 16 квадратних кілометрів.
Раніше Маляр повідомила, що протягом минулого тижня Сили оборони звільнили сім населених пунктів у Донецькому та Таврійському районах.
Читайте також: Українські сили досягли успіхів у Запорізькій та Донецькій областях — ISW
Новини за темою:
Ви читали новину: «Маляр розповіла про просування українських військ на Бахмутському напрямку»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2023 в 22:38;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За минулий тиждень на Бахмутському напрямку Сили оборони на лівому фланзі просунулися на 1,5 кілометра, а правому – на 3,5 кілометра.".