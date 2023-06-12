Маляр рассказала о продвижении украинских войск на Бахмутском направлении

За прошедшую неделю на Бахмутском направлении Силы обороны на левом фланге продвинулись на 1,5 километра, а на правом — на 3,5 километра.

Об этом сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее информации, площадь территории, взятой под контроль, — 16 квадратных километров.

Ранее Маляр сообщила, что в течение минувшей недели Силы обороны освободили семь населенных пунктов в Донецком и Таврийском районах.