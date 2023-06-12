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Семь населенных пунктов освобождены за неделю контрнаступления — Минобороны

Политика 21:16   12.06.2023
Елена Нагорная
Семь населенных пунктов освобождены за неделю контрнаступления — Минобороны Фото: Генштаб ВСУ

Семь населенных пунктов освободили Силы обороны Украины в ходе контрнаступления в Донецком и Таврическом районах в течение прошлой недели, сообщает в Telegram заместитель министра обороны Анна Маляр.

Это Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное.

По данным Маляр, украинские освободители продвинулись на 6,5 километров и взяли под контроль 90 квадратных километров территории.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Политика, Украина; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 июня 2023 в 21:16;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Семь населенных пунктов освободили Силы обороны Украины в ходе контрнаступления в Донецком и Таврическом районах в течение прошлой недели, сообщает в Telegram заместитель министра обороны Анна Маляр.".