Семь населенных пунктов освобождены за неделю контрнаступления — Минобороны
Фото: Генштаб ВСУ
Семь населенных пунктов освободили Силы обороны Украины в ходе контрнаступления в Донецком и Таврическом районах в течение прошлой недели, сообщает в Telegram заместитель министра обороны Анна Маляр.
Это Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное.
По данным Маляр, украинские освободители продвинулись на 6,5 километров и взяли под контроль 90 квадратных километров территории.
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2023 в 21:16;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Семь населенных пунктов освободили Силы обороны Украины в ходе контрнаступления в Донецком и Таврическом районах в течение прошлой недели, сообщает в Telegram заместитель министра обороны Анна Маляр.".