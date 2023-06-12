Семь населенных пунктов освобождены за неделю контрнаступления — Минобороны

Семь населенных пунктов освободили Силы обороны Украины в ходе контрнаступления в Донецком и Таврическом районах в течение прошлой недели, сообщает в Telegram заместитель министра обороны Анна Маляр.

Это Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное.

По данным Маляр, украинские освободители продвинулись на 6,5 километров и взяли под контроль 90 квадратных километров территории.