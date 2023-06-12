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Сім населених пунктів звільнено за тиждень контрнаступу – Міноборони

Політика 21:16   12.06.2023
Олена Нагорна
Сім населених пунктів звільнено за тиждень контрнаступу – Міноборони

Сім населених пунктів звільнили Сили оборони України під час контрнаступу у Донецькому та Таврійському районах протягом минулого тижня, повідомляє у Telegram заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Це Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне.

За даними Маляр, українські визволителі просунулися на 6,5 кілометрів і взяли під контроль 90 квадратних кілометрів території.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Політика, Україна; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2023 в 21:16;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сім населених пунктів звільнили Сили оборони України під час контрнаступу у Донецькому та Таврійському районах протягом минулого тижня, повідомляє у Telegram заступниця міністра оборони Ганна Маляр.".