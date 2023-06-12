Сім населених пунктів звільнено за тиждень контрнаступу – Міноборони
Сім населених пунктів звільнили Сили оборони України під час контрнаступу у Донецькому та Таврійському районах протягом минулого тижня, повідомляє у Telegram заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Це Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне.
За даними Маляр, українські визволителі просунулися на 6,5 кілометрів і взяли під контроль 90 квадратних кілометрів території.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2023 в 21:16;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сім населених пунктів звільнили Сили оборони України під час контрнаступу у Донецькому та Таврійському районах протягом минулого тижня, повідомляє у Telegram заступниця міністра оборони Ганна Маляр.".