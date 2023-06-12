Сім населених пунктів звільнено за тиждень контрнаступу – Міноборони

Сім населених пунктів звільнили Сили оборони України під час контрнаступу у Донецькому та Таврійському районах протягом минулого тижня, повідомляє у Telegram заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Це Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне.

За даними Маляр, українські визволителі просунулися на 6,5 кілометрів і взяли під контроль 90 квадратних кілометрів території.