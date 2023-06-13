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ВСУ продолжили атаковать на трех участках и овладели территорией — ISW

Мир 10:55   13.06.2023
Оксана Горун
ВСУ продолжили атаковать на трех участках и овладели территорией — ISW Иллюстрация: карта ISW

В актуальной сводке по итогам 12 июня Институт изучения войны (ISW) сообщил об очередных успехах контрнаступления ВСУ на территории Запорожской и Донецкой областей.

«Украинские силы продолжали контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта и 12 июня овладели территорией», — сообщили аналитики ISW.

Ссылаясь на данные замминистра обороны Украины Анны Маляр, в сводке отметили, что украинские силы на Донецком и Таврическом (Запорожском) направлениях продвинулись на 6,5 км и отбили 90 квадратных километров территории за последнюю неделю. Освобожден один населенный пункт на западе Запорожской области и шесть — на востоке Запорожской и западе Донецкой областей.

Донецкая область 12 июня 2023
Иллюстрация: карта ISW

«Геолокационные кадры, опубликованные 12 июня, дополнительно указывают на ограниченное продвижение украинских сил в западной части Донецкой области к югу от Великой Новоселки», — сообщили в ISW.

Также продолжились украинские контратаки на флангах Бахмута. По информации ВСУ, Силы оборону продвинулись на 250-700 метров в неустановленных районах на подступах к городу.

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Российская пропаганда тем временем постепенно переходит от отрицания к принятию. Вместо заявлений о полном провале украинского контрнаступления военные блогеры начали объяснять, что мешает их армии в этот раз. Обвинили погоду.

«Российские военные блогеры утверждали, что из-за плохих погодных условий российские самолеты приземлились, что помешало российской обороне от украинских атак вблизи административной границы между Донецкой и Запорожской областями», — сообщили аналитики Института изучения войны.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Мир, Происшествия, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 июня 2023 в 10:55;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В актуальной сводке по итогам 12 июня Институт изучения войны (ISW) сообщил об очередных успехах контрнаступления ВСУ на территории Запорожской и Донецкой областей".