У Харкові чоловік регулярно ображав та погрожував побити матір своєї коханої

У Харкові за домашнє насилля над літньою жінкою судитимуть 45-річного чоловіка.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 80-річна жінка неодноразово повідомляла про постійні образи з боку співмешканця своєї доньки.

Раніше судимий чоловік систематично ображав літню жінку, висловлювався нецензурною лайкою, кричав та погрожував фізичною розправою.

«За останні три місяці поліцейські склали щодо порушника 3 протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 173-2 КУ про адміністративні правопорушення. 45-річний чоловік не припинив свої протиправні дії та продовжував вчинювати домашнє насильство щодо жінки», – додали правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) ККУ.

13 червня чоловіку повідомили про підозру у вчинені злочину.