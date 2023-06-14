У Харкові чоловік регулярно ображав та погрожував побити матір своєї коханої
У Харкові за домашнє насилля над літньою жінкою судитимуть 45-річного чоловіка.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 80-річна жінка неодноразово повідомляла про постійні образи з боку співмешканця своєї доньки.
Раніше судимий чоловік систематично ображав літню жінку, висловлювався нецензурною лайкою, кричав та погрожував фізичною розправою.
«За останні три місяці поліцейські склали щодо порушника 3 протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 173-2 КУ про адміністративні правопорушення. 45-річний чоловік не припинив свої протиправні дії та продовжував вчинювати домашнє насильство щодо жінки», – додали правоохоронці.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) ККУ.
13 червня чоловіку повідомили про підозру у вчинені злочину.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2023 в 11:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові за домашнє насилля над літньою жінкою судитимуть 45-річного чоловіка. ".