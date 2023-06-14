В Харькове мужчина систематически обижал и угрожал избить мать своей любимой
В Харькове за домашнее насилие над пожилой женщиной будут судить 45-летнего мужчину.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 80-летняя женщина неоднократно сообщала о постоянных оскорблениях со стороны сожителя своей дочери.
Ранее судимый мужчина систематически оскорблял пожилую женщину, выражался ненормативною лексикой, кричал и угрожал физической расправой.
«За последние три месяца полицейские составили в отношении нарушителя 3 протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст. 173-2 КУ об административных правонарушениях. 45-летний мужчина не прекратил свои противоправные действия и продолжал совершать домашнее насилие в отношении женщины», — добавили правоохранители.
Следователи открыли уголовное производство по ст. 126-1 (домашнее насилие) УКУ.
13 июня мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления.
Читайте также: Напал на женщину возле тамбура ее квартиры: в Харькове поймали насильника
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Харькове мужчина систематически обижал и угрожал избить мать своей любимой»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 14 июня 2023 в 11:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове за домашнее насилие над пожилой женщиной будут судить 45-летнего мужчину.".