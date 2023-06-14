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В Харькове мужчина систематически обижал и угрожал избить мать своей любимой

Общество 11:16   14.06.2023
Виктория Яковенко
В Харькове мужчина систематически обижал и угрожал избить мать своей любимой Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове за домашнее насилие над пожилой женщиной будут судить 45-летнего мужчину.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 80-летняя женщина неоднократно сообщала о постоянных оскорблениях со стороны сожителя своей дочери.

Ранее судимый мужчина систематически оскорблял пожилую женщину, выражался ненормативною лексикой, кричал и угрожал физической расправой.

«За последние три месяца полицейские составили в отношении нарушителя 3 протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст. 173-2 КУ об административных правонарушениях. 45-летний мужчина не прекратил свои противоправные действия и продолжал совершать домашнее насилие в отношении женщины», — добавили правоохранители.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 126-1 (домашнее насилие) УКУ.

13 июня мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 июня 2023 в 11:16;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове за домашнее насилие над пожилой женщиной будут судить 45-летнего мужчину.".