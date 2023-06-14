В Харькове мужчина систематически обижал и угрожал избить мать своей любимой

В Харькове за домашнее насилие над пожилой женщиной будут судить 45-летнего мужчину.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 80-летняя женщина неоднократно сообщала о постоянных оскорблениях со стороны сожителя своей дочери.

Ранее судимый мужчина систематически оскорблял пожилую женщину, выражался ненормативною лексикой, кричал и угрожал физической расправой.

«За последние три месяца полицейские составили в отношении нарушителя 3 протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст. 173-2 КУ об административных правонарушениях. 45-летний мужчина не прекратил свои противоправные действия и продолжал совершать домашнее насилие в отношении женщины», — добавили правоохранители.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 126-1 (домашнее насилие) УКУ.

13 июня мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления.