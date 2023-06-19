Склад боєприпасів РФ знайшли у навчальному закладі на Харківщині (фото, відео)

У Харківській області сапери знайшли у котельні навчального закладу склад боєприпасів РФ, які окупанти кинули під час відступу.

Як повідомили у Державній спецслужбі транспорту, сапери перевіряли один з навчальних закладів за зверненням місцевих жителів. Там знайшли понад півтисячі вибухонебезпечних предметів.

«Понад півтисячі вибухонебезпечних предметів – артилерійських снарядів 152-мм, гарматних снарядів 100-мм, танкових снарядів 125-мм, 120-мм мінометних мін ворог залишив в приміщенні котельні освітнього закладу», – зазначили у спецслужбі.

Після проведеного сортування, вибухонебезпечні предмети, які придатні до використання, сапери передали військовослужбовцям ЗСУ. Пошкоджені боєприпаси – знешкодили.