Склад боєприпасів РФ знайшли у навчальному закладі на Харківщині (фото, відео)
Фото: Державна спецслужба транспорту
У Харківській області сапери знайшли у котельні навчального закладу склад боєприпасів РФ, які окупанти кинули під час відступу.
Як повідомили у Державній спецслужбі транспорту, сапери перевіряли один з навчальних закладів за зверненням місцевих жителів. Там знайшли понад півтисячі вибухонебезпечних предметів.
«Понад півтисячі вибухонебезпечних предметів – артилерійських снарядів 152-мм, гарматних снарядів 100-мм, танкових снарядів 125-мм, 120-мм мінометних мін ворог залишив в приміщенні котельні освітнього закладу», – зазначили у спецслужбі.
Після проведеного сортування, вибухонебезпечні предмети, які придатні до використання, сапери передали військовослужбовцям ЗСУ. Пошкоджені боєприпаси – знешкодили.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2023 в 15:58;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області сапери знайшли у котельні навчального закладу склад боєприпасів РФ, які окупанти кинули під час відступу.".