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Склад боеприпасов РФ нашли в учебном заведении на Харьковщине (фото, видео)

Общество 15:58   19.06.2023
Виктория Яковенко
Склад боеприпасов РФ нашли в учебном заведении на Харьковщине (фото, видео) Фото: Государственная спецслужба транспорта

В Харьковской области саперы обнаружили в котельной учебного заведения склад боеприпасов РФ, которые оккупанты бросили во время отступления.

Как сообщили в Государственной спецслужбе транспорта, саперы проверяли одно из учебных заведений по обращению местных жителей. Там нашли более полтысячи взрывоопасных предметов.

«Более полтысячи взрывоопасных предметов – артиллерийских снарядов 152-мм, пушечных снарядов 100-мм, танковых снарядов 125-мм, 120-мм минометных мин враг оставил в помещении котельной образовательного учреждения», — отметили в службе.

После проведенной сортировки взрывоопасные предметы, пригодные к использованию, саперы передали военнослужащим ВСУ. Поврежденные боеприпасы – обезвредили.

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Фото: Государственная спецслужба транспорта

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 июня 2023 в 15:58;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области саперы обнаружили в котельной учебного заведения склад боеприпасов РФ, которые оккупанты бросили во время отступления.".