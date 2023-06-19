Склад боеприпасов РФ нашли в учебном заведении на Харьковщине (фото, видео)
Фото: Государственная спецслужба транспорта
В Харьковской области саперы обнаружили в котельной учебного заведения склад боеприпасов РФ, которые оккупанты бросили во время отступления.
Как сообщили в Государственной спецслужбе транспорта, саперы проверяли одно из учебных заведений по обращению местных жителей. Там нашли более полтысячи взрывоопасных предметов.
«Более полтысячи взрывоопасных предметов – артиллерийских снарядов 152-мм, пушечных снарядов 100-мм, танковых снарядов 125-мм, 120-мм минометных мин враг оставил в помещении котельной образовательного учреждения», — отметили в службе.
После проведенной сортировки взрывоопасные предметы, пригодные к использованию, саперы передали военнослужащим ВСУ. Поврежденные боеприпасы – обезвредили.
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- • Дата публикации материала: 19 июня 2023 в 15:58;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области саперы обнаружили в котельной учебного заведения склад боеприпасов РФ, которые оккупанты бросили во время отступления.".