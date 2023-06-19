Склад боеприпасов РФ нашли в учебном заведении на Харьковщине (фото, видео)

В Харьковской области саперы обнаружили в котельной учебного заведения склад боеприпасов РФ, которые оккупанты бросили во время отступления.

Как сообщили в Государственной спецслужбе транспорта, саперы проверяли одно из учебных заведений по обращению местных жителей. Там нашли более полтысячи взрывоопасных предметов.

«Более полтысячи взрывоопасных предметов – артиллерийских снарядов 152-мм, пушечных снарядов 100-мм, танковых снарядов 125-мм, 120-мм минометных мин враг оставил в помещении котельной образовательного учреждения», — отметили в службе.

После проведенной сортировки взрывоопасные предметы, пригодные к использованию, саперы передали военнослужащим ВСУ. Поврежденные боеприпасы – обезвредили.