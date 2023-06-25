Жбурнув об стіну. Під Харковом 7-річний хлопчик підірвався через вибух патрона
Через вибух патрона дитину було поранено, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«У місті Південне Харківського району хлопчик 7 років знайшов предмет схожий на патрон та вдарив ним по стіні. Внаслідок вибуху хлопчик отримав поранення та був госпіталізований», – розповів Синєгубов.
Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 111 вибухонебезпечних предметів.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2023 в 08:51;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через вибух патрона дитину було поранено, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".