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Жбурнув об стіну. Під Харковом 7-річний хлопчик підірвався через вибух патрона

Події 08:51   25.06.2023
Оксана Якушко
Жбурнув об стіну. Під Харковом 7-річний хлопчик підірвався через вибух патрона

Через вибух патрона дитину було поранено, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«У місті Південне Харківського району хлопчик 7 років знайшов предмет схожий на патрон та вдарив ним по стіні. Внаслідок вибуху хлопчик отримав поранення та був госпіталізований», – розповів Синєгубов.

Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 111 вибухонебезпечних предметів.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2023 в 08:51;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через вибух патрона дитину було поранено, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".