Жбурнув об стіну. Під Харковом 7-річний хлопчик підірвався через вибух патрона

Через вибух патрона дитину було поранено, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«У місті Південне Харківського району хлопчик 7 років знайшов предмет схожий на патрон та вдарив ним по стіні. Внаслідок вибуху хлопчик отримав поранення та був госпіталізований», – розповів Синєгубов.

Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 111 вибухонебезпечних предметів.