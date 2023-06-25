Швырнул о стену. Под Харьковом 7-летний мальчик подорвался из-за патрона
Из-за взрыва патрона ребенок был ранен, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В городе Южный Харьковского района мальчик 7 лет нашел предмет похожий на патрон и ударил им по стене. В результате взрыва мальчик получил ранения и был госпитализирован», — рассказал Синегубов.
Продолжается разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 111 взрывоопасных предметов.
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- • Дата публикации материала: 25 июня 2023 в 08:51;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за взрыва патрона ребенок был ранен, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".