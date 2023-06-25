Live
  • Воскресенье 25.06.2023
    • Харьков
  •   +20°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.19
    • 🟢

Швырнул о стену. Под Харьковом 7-летний мальчик подорвался из-за патрона

Происшествия 08:51   25.06.2023
Оксана Якушко
Швырнул о стену. Под Харьковом 7-летний мальчик подорвался из-за патрона

Из-за взрыва патрона ребенок был ранен, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В городе Южный Харьковского района мальчик 7 лет нашел предмет похожий на патрон и ударил им по стене. В результате взрыва мальчик получил ранения и был госпитализирован», — рассказал Синегубов.

Продолжается разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 111 взрывоопасных предметов.

Читайте также: На Харьковщине мужчина поднял в лесу “Лепесток” и подорвался

Автор: Оксана Якушко
Популярно
«Бойцы российской армии покидают свои позиции» — командир РДК (видео)
«Бойцы российской армии покидают свои позиции» — командир РДК (видео)
24.06.2023
Ракетный удар по Харькову: без газа 500 домов в частном секторе — ХОВА
Ракетный удар по Харькову: без газа 500 домов в частном секторе — ХОВА
24.06.2023
На Харьковщине ликвидируют таможенные посты и пункты пропуска на границе
На Харьковщине ликвидируют таможенные посты и пункты пропуска на границе
23.06.2023
Швырнул о стену. Под Харьковом 7-летний мальчик подорвался из-за патрона
Швырнул о стену. Под Харьковом 7-летний мальчик подорвался из-за патрона
25.06.2023
Синегубов показал последствия «прилета» по Харькову
Синегубов показал последствия «прилета» по Харькову
24.06.2023
В соседней с Харьковщиной Белгородской области усилили контроль за въездом
В соседней с Харьковщиной Белгородской области усилили контроль за въездом
24.06.2023

Новости по теме:

08:51
Швырнул о стену. Под Харьковом 7-летний мальчик подорвался из-за патрона
12:17
Ракетный удар по Харькову: без газа 500 домов в частном секторе — ХОВА
04:24
Ракетный удар: Синегубов сообщил о повреждениях в Холодногорском районе
03:55
Терехов: все «прилеты» — в Слободском районе, один из них — в газовую трубу
03:45
Враг ударил по Харькову тремя ракетами С-300 — Синегубов

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Швырнул о стену. Под Харьковом 7-летний мальчик подорвался из-за патрона»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 25 июня 2023 в 08:51;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за взрыва патрона ребенок был ранен, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".