Швырнул о стену. Под Харьковом 7-летний мальчик подорвался из-за патрона

Из-за взрыва патрона ребенок был ранен, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В городе Южный Харьковского района мальчик 7 лет нашел предмет похожий на патрон и ударил им по стене. В результате взрыва мальчик получил ранения и был госпитализирован», — рассказал Синегубов.

Продолжается разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 111 взрывоопасных предметов.