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«Харківводоканал» готує до зими комунікації в Основ’янському районі

Суспільство 15:41   26.06.2023
Вікторія Яковенко
«Харківводоканал» готує до зими комунікації в Основ’янському районі Фото: Харківська міськрада

Ремонтні бригади дільниці з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем Основ’янського району КП «Харківводоканал» продовжують підготовку комунікацій до експлуатації в осінньо-зимовий період, повідомили в Харківській міськраді. 

Як розповів сьогодні, 26 червня, начальник підрозділу Віталій Федін, масштабні роботи з заміни технічно зношених ділянок трубопроводів холодного водопостачання були проведені в будинках на Мереф’янському шосе та вулиці Грозненській.

«У першому випадку також було зроблене перекладання вводу в будинок. Використовували сучасні матеріали, які прослужать не один десяток років. На черзі – заміна ділянки холодного водопостачання довжиною понад 60 м у будинку на вулиці Макіївській», – повідомив Віталій Федін.

Також він зазначив, що щоденно бригади виконують до 30 заявок харків’ян. Тому він вкотре нагадав жителям району, щоб вони використовували раковини та унітази лише за призначенням, не створюючи аварійних ситуацій на каналізаційних комунікаціях.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2023 в 15:41;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ремонтні бригади дільниці з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем Основ’янського району КП «Харківводоканал» продовжують підготовку комунікацій до експлуатації в осінньо-зимовий період, повідомили в Харківській міськраді. ".